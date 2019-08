Acepta Sánchez Cordero que gobierno negocia con autodefensas

Antonio Baranda

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la dependencia está dialogando con grupos de varios estados que han manifestado su interés en deponer las armas.



En aparente alusión a grupos de autodefensa, aunque no lo precisó, dijo que esas agrupaciones quieren caminar hacia la pacificación porque ya no quieren más violencia.



-Sobre este tema que hablaba usted sobre los grupos del crimen organizado en Guerrero ¿Están buscando una tregua?, se le preguntó.



"No, estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos, y están de verdad, nos han manifestado ya, que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz", respondió.

También te puede interesar: México tiene marihuana de mucha calidad: Sánchez Cordero



-¿Qué grupos?, se le insistió tras participar en la reunión de alto nivel del Cuarto Plan de Acción 2019-2021, Alianza para el Gobierno Abierto.



"Varios grupos, no puedo especificarlos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República, en los cuales ellos quieren caminar hacia la pacificación del País", dijo.



El pasado 1 de agosto, el subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta Saucedo, se reunió con representantes de un grupo de autodefensas en Hidalgo, Tamaulipas, donde anunció el arranque de una cruzada nacional por la pacificación.

Algunos usuarios en Twitter señalaron que la secretaria de Gobernación se refería a cárteles o grupos de crimen organizado, por lo que el subsecretario Ricardo Peralta después lo aclaró con un tweet.

Le dice @Ricar_peralta a @TapiaFernanda que la secretaria de gobernación no especificó los grupos, "son poblaciones enteras, son pobladores de La Huacana, son personas que quieren la paz, les estamos dando la vuelta; a nosotros no se nos han acercado grupos del crimen organizado" https://t.co/1EEke8P6pY — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) August 20, 2019

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, también aclaró que el Gobierno Federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado.