Se acerca tercera caravana de migrantes a México: INM

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García, informó que en las próximas horas llegará a México una tercera caravana migrante proveniente de El Salvador.

De acuerdo a Excélsior, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Elías indicó que los migrantes que, en la primera caravana cruzaron el río Suchiate, no fueron detenidos para evitar poner en riesgo su vida, pese a su conducta ‘imprudente’.

También te puede interesar: El INM atiende a 46 migrantes con la esperanza de llegar a EEUU

No íbamos a obligarlos a regresar exponiendo su vida a que hubiera gente que pudiera ahogarse ya bastante imprudencia hay del otro lado para que nosotros sumásemos, y por eso se les permitió el paso", comentó.

El funcionario lamentó la falta de sentido común de algunos migrantes y expuso el caso de un padre de familia que se negó a recibir atención médica para su hija enferma.

El día de ayer traían a una menor de 6 meses muy enferma de varicela agravada con desnutrición; les ofrezco atención médica y el padre me dice 'no porque no puedo separarme de mis amigos'.

Le ofrecí una visa por razones humanitarias a él y a su familia, y ni así entendió. Tuvimos que pedirle a la Comisión de Derechos Humanos que interviniera, ese es el nivel de racionalidad que traen estas personas", expuso.