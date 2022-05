Activan fase 1 de contingencia ambiental por ozono en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activa la Fase 1 de Contigencia Ambiental por Ozono, ya que a las 17:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 155 ppb.

Lo anterior en las estaciones de monitoreo Benito Juárez (169 ppb), CCA-UNAM (169 ppb), Santa Fe (165 ppb), Pedregal (166 ppb), Iztacalco (156 ppb) y UAM-Iztapalapa (155 ppb) ubicada en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Iztacalco e Iztapalapa de la Ciudad de México, respectivamente.

“Lo anterior es debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre los estados del centro del país, el cual se fortaleció durante el día e incrementó la estabilidad atmosférica en el Valle de México, que se combinó con alta radiación solar, viento débil y variable que favoreció la formación y poca dispersión del ozono”, indicó en un comunicado de prensa.

Qué autos no circulan por contingencia este 3 de mayo

Por lo anterior, mañana martes 3 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas: Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8; Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

También las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

Y los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Las exenciones son para vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento; vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso, con excepción de los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).

Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa con credencial vigente. Y los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

(Con información de El Universal)

