Finalizan negociaciones del T-MEC, anuncia Seade

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, informó que luego de una negoción “muy compleja” entre México, Estados Unidos y Canadá “llegamos a acuerdo” sobre el tratado comercial T-MEC.

En su cuenta de Twitter, @JesusSeade, detalló que en lo laborar no habrá inspectores, además de que incluyen mejoras a favor de ciudadanos en biomedicinas y "bloqueo de paneles".

"Gusto decir q/tras negociación muy compleja MX, EU y CAN llegamos a acuerdo. Se cubre laboral sin inspectores: será vía páneles, normal en acuerdos comerciales. Otras mejoras importantes a favor de ciudadanos en biomedicinas y "bloqueo de páneles", de lo más importante. ¡TMEC va!, escribió.

Seade recordó que este martes se reunirán los negociadores de este acuerdo comercial de los tres países y destacó que será “un gusto" reencontrarse con Jared Kushner, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Señales muy positivas surgen para dar vida al TMEC, año muy arduo de esfuerzos múltiples por lograr su nacimiento. ¡Bienvenidos a México!”, publicó en dicha red social.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el martes su respaldo a un tratado comercial norteamericano modificado tras una larga serie de negociaciones. Esto significó una importante victoria legislativa para el presidente Donald Trump precisamente el mismo día que los demócratas anunciaron la presentación de cargos formales en el proceso de juicio político.

La representante demócrata por California dijo que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC, por sus siglas en español, o USMCA, en inglés) modificado representa un avance importante respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) original.

“Desde luego, no cabe duda de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN”, dijo Pelosi, y añadió que es “infinitamente mejor que la propuesta inicial del gobierno (de Trump)”.

Trump dijo que el pacto comercial modificado “será extraordinario” para Estados Unidos.

“Será el mejor acuerdo comercial y el más importante que haya celebrado Estados Unidos. Bueno para todos: agricultores, fabricantes, energía, sindicatos-tremendo apoyo. ¡Lo importante es que finalmente ponemos fin al peor acuerdo comercial de nuestro país, TLCAN!”, tuiteó el presidente.

