Acusado de violación, Félix Salgado aspira a la gubernatura de Guerrero

Ciudad de México.- El abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, protagonista de riñas y desplantes, es acusado de haber violado dos veces y agredido, en su casa de Acapulco, a una trabajadora del periódico "La Jornada Guerrero" en 2016.

En marzo de 2018, el entonces Fiscal General de Guerrero, Xavier Olea, tenía lista la carpeta para solicitar a un juez de control una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, pero la petición fue frenada por el actual Gobernador Héctor Astudillo.

En su momento, Olea le compartió una tarjeta informativa al mandatario priista para sugerirle coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado con el objetivo de lograr obtener el mandamiento judicial, pero esto no ocurrió.

La víctima, identificada con las siglas J.D.G., conoció a Salgado cuando colaboraba en la fundación "Casita de los Perros".

Cuando se realizaba una colecta afuera de un centro comercial, Salgado se acercó para ofrecer promoción gratuita en "La Jornada Guerrero", medio del que era director.

Tiempo después, Salgado la invitó a laborar en el periódico, donde ingresó el 8 de enero de 2014.

El 19 de mayo de 2016, Félix le pidió ir a su casa, ubicada en la Calle Miramar, Fraccionamiento Las Playas, para donar alimento para mascotas, y algunos perros y gatos que tenía en su domicilio.

La mujer llegó al domicilio, donde Salgado le sirvió un refresco que le hizo perder el conocimiento tras ingerirlo.

"Inmediatamente me empecé a sentir rara, y le dije que me sentía mal, perdí el conocimiento, de ahí no supe de mí hasta que desperté en un cuarto acostada en una cama, y sentía un fuerte dolor de cabeza y me di cuenta que mi ropa estaba desacomodada, sentía mi calzón y mi pantalón mal puestos, sentí mi vagina muy húmeda", narró.

"Ahí estaba el ingeniero Félix Salgado Macedonio, sonriendo, quien me dijo '¿ya te sientes mejor, chiquita?' Yo me asusté mucho y comencé a llorar, me di cuenta que me había violado sexualmente".

La víctima salió corriendo de la casa, pero momentos más tarde Salgado le llamó para decirle que había olvidado su bolso y que revisara su Whatsapp.

La amenazó con entregar fotos de la violación

Salgado le había enviado unas fotos de ella, desnuda en la cama, y le dijo que tenía más. Esa misma tarde, la mujer fue a laborar al periódico y fue citada en la oficina del director. Ahí le mostró más imágenes, incluyendo dos videos de la violación.

"Al ver eso yo me puse mal y llorando le reclamé, pero él solo se reía y me dijo que desde hace tiempo me tenía ganas", relató.

"Me regresó mi bolsa y me dijo que tenía que ir yo a su casa de Caleta al día siguiente, ya que allá tenía más fotos, que si no iba le contaría a mi esposo y le iba a mandar las fotos y los vídeos, que además los publicaría en las redes sociales, y de paso mataría a mi esposo y a mi familia".

Ante el temor por las amenazas, la mujer fue una vez más al domicilio de Salgado, quien en su computadora le mostró un video donde la está violando.

"Le pedí que me entregara las fotos y los videos para irme, pero él me jaló de los cabellos, tirándome al piso, yo caí boca arriba, él aprovechó para golpearme, dándome puñetazos fuertes en mi pierna izquierda", denunció.

"Como pude me levanté, me golpeó de nuevo dándome puñetazos en mi brazo del lado derecho, en las costillas del lado izquierdo, así como en toda la espalda, aun cuando le suplicaba que no me golpeara".

Salgado se desnudó, la tomó del cabello y la obligó a hacerle sexo oral. Después le golpeó la espalda con un cinturón negro, la tiró al piso y le quitó la ropa.

"Yo lo empujaba para que él no me hiciera daño, pero como él me supera en fuerza no pude impedir que él se me subiera encima", dijo.

Cuatro días después, una amiga la visitó, se percató de las lesiones, y le tomó fotografías, las cuales fueron anexadas en la denuncia.

En diciembre de ese año, la mujer decidió denunciar el delito ante la Fiscalía guerrerense, pero, a decir del ex Fiscal Olea, la acción penal fue frenada por Astudillo.

