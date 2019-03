Acusan a Coahuila de ‘despachar’ migrantes a otros estados

Benito López

Agencia Reforma

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas señaló que su homólogo del estado de Coahuila envió a la entidad migrantes sin coordinación y en horas no adecuadas, luego de que dispersó a los centroamericanos para cerrar sus albergues.

La Subsecretaria de Legalidad y Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno, Gloria Garza, dijo que de los 250 migrantes que señaló la Ombudsman de Tamaulipas, Olivia Lemus, llegaron a Tamaulipas, un total de 60 ya se regresaron a otro estado o sus países de origen.

"Realmente los últimos que llegaron fue en la dispersión que hizo el Estado de Coahuila, la verdad, el Estado pues si se encuentra en una circunstancia de sorpresa, porque no hubo coordinación, solamente no los dejaron en horas no adecuadas", indicó.

"Pero fue la dispersión que tuvo el albergue en Coahuila, y albergue que ya se cerró, ya no hay más migrantes, entonces, nosotros esperamos que no vengan más caravanas aquí a Tamaulipas", agregó.

Lemus precisó el lunes 22 de febrero que el pasado fin de semana tomando en cuenta esa fecha como referencia arribaron a Tamaulipas en autobuses y en grupos un total de 250 migrantes, provenientes de Piedras Negras, Coahuila, a Nuevo Laredo y Reynosa.

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) no señaló que habían sido enviados en las condiciones que critica la Subsecretaria.

Dijo que en uno de los autobuses arribó un grupo de 40 migrantes, compuesto por 25 hombres centroamericanos, nueve mujeres y seis menores, sin niños no acompañados, sino que todos viajaban en familia.

Sin embargo, Garza dijo que el Estado hace lo que le corresponde con ayuda humanitaria que tiene a la mano, pero que finalmente resulta insuficiente para apoyarlos.

"El Estado ha hecho, digamos tiene lo prudente para poder atenderlos en una manera humanitaria, más sabemos que no es lo idóneo", apuntó la funcionaria.

"Nosotros queremos que ellos (migrantes) no crucen por nuestra frontera, porque ya de por sí el tema migratorio en nuestro Estado es un tema complejo, todos los días atendemos muchos migrantes que son repatriados y esto pues evidentemente significaría un mayor esfuerzo para ello".

Piden a Gobierno federal atender migrantes

Gloria Garza se quejó de los recortes al presupuesto para atender a los migrantes, por lo que pidió al Gobierno federal hacer su parte.

Este año dijo que el Gobierno de la República no autorizó ni siquiera el presupuesto del 2018 para el fondo de los migrantes que fue por el orden de los 26 millones de pesos.

"No se autorizó y el año pasado se dieron 26 millones en la Federación para el tema migratorio", cuestionó.

"Por eso es que nosotros sí en ese sentido sí le pedimos a la Federación que haga su parte, y que haga lo propio Migración porque de las caravanas que se vinieron algunos no tenían todavía iniciado su trámite migratorio, no, entonces no entendemos cómo pueden cruzar sin problema alguno con el resto".