Acusan que “lavan” evidencias en accidente de Zoé Robledo

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Marisol Gallegos aseguró que su esposo Mariano Chaponteco, quien murió ayer, no fue culpable del accidente vehicular en el que se vio implicado el director del IMSS, Zoé Robledo, como determinó la Fiscalía de Chiapas.

La viuda acusó al funcionario federal de borrar todas las evidencias que acreditan que la camioneta Silverado, en la que él viajaba con su chofer y otro acompañante, fue la que provocó el choque en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.

La grabación que se viralizó en redes sociales contiene la frase "Justicia Para Mariano".

La mujer expresó que, aunque el director del IMSS no iba al volante, él debe abogar para que se haga justicia por su esposo, quien mantenía a sus dos hijos y a ella.

"Ellos le echan la culpa a mi esposo, cuando sabe que él ya no está para poder defenderse o dar su propia versión, en ningún momento nos han apoyado o dicho o pedido algún, algo pues, una entrevista o algo.