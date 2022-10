El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que Manuel Espino le platicó de su "estrategia para pacificar el país" cuando todavía ocupaba el cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal y a los 15 días dejó el cargo.

Sin detallar si esa propuesta que le hizo fue la razón de su salida del gobierno federal, el secretario de Gobernación comentó en su visita a Durango que platicó con Espino hace siete u ocho meses en su oficina, donde le contó de su estrategia.

"Me llevó, entre otros documentos, un libro, y me comentó que era de la idea de pacificar el país con una estrategia, yo lo escuché atentamente, no le di una respuesta precisa. Y 15 días después de esa conversación dejó el cargo que tenía en el gobierno federal".