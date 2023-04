'Cumbre no se canceló por Covid de AMLO'; Adán Augusto desmiente a SRE

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señaló que contrario a la información por la Cancillería, la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina, que se realizaría en Cancún el 6 y 7 de mayo, no fue suspendida por el tercer contagio de Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Informó esta mañana el Canciller Marcelo (Ebrard) habrá que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto en mayo en el Estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas y que será un replanteamiento de los 30 días para llevarse a cabo", dijo.

"No tiene que ver con la enfermedad del presidente. No, no, nada que ver, nosotros creemos y así lo sostiene los médicos, que el señor presidente estará reanudando sus actividades normales, aunque está muy al pendiente del despacho de los asuntos públicos, antes de fin de semana", abundó.