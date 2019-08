Denuncia PRD nepotismo en la administración de AMLO

Mayolo López

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La dirigencia del PRD cuestionó el "nepotismo" del Gobierno y de Morena al permitir que la hija del secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, dirija en Estados Unidos la filial de Pemex que adquiere los insumos de Petróleos Mexicanos.



"Me parece muy preocupante que el nepotismo, de nueva cuenta, esté instalado en las venas de Morena. López Obrador se la pasa presumiendo que no hay nepotismo y que esas épocas se terminaron, y hoy lo que vemos es que hay conflictos de interés", advirtió Ángel Ávila, de la dirección colegiada del sol azteca.



"Que expliquen por qué están permitiendo que la hija del secretario particular del Presidente tenga un cargo de esa relevancia en Estados Unidos con el dinero que se maneja", exigió el dirigente a Pemex y a la Secretaría de la Función Pública.

Ávila insistió en que en la Administración de López Obrador continúa "el amiguismo".

"El Presidente ha explicado que con él pasamos a una nueva etapa donde el amiguismo y el nepotismo, y hoy lo que vemos con hechos, es que el amiguismo y el nepotismo ahí están y Pemex debe dar explicación de por qué están contratando a los familiares de la gente cercana a López Obrador".

Grupo REFORMA publicó que Carmelina Esquer Camacho dirige en Estados Unidos la filial de Pemex que adquiere todos los insumos de la petrolera.

Sin trayectoria profesional en el sector petrolero, la hija del secretario fue nombrada en junio pasado directora de Pemex Procurement International (PPI), la cual tiene sede en Houston, Texas.