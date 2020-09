Se niega Aeroméxico a dar reembolso por cancelaciones

Ciudad de México.- Ante la petición de un reembolso por cancelación de vuelos, Aeroméxico argumentó estar en plena reestructura financiera en Estados Unidos para negarse a otorgarlo.

Esto ocurrió en una audiencia de conciliación de Profeco, aunque después la empresa aseguró que se trató de un error involuntario.



En una audiencia virtual realizada por Profeco el mes pasado, a fin de que aerolínea y un pasajero llegaran a un acuerdo tras la cancelación del vuelo AM0037 México-Barcelona, un representante de la empresa argumentó que era imposible hacerle el reembolso del costo del boleto solicitado porque Aeroméxico está en pleno proceso de reestructura bajo el capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos.



La aerolínea arrancó este proceso de manera voluntaria el 30 de junio de 2020.

"Si el consumidor desea realizar su reembolso deberá solicitarlo a través del Tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que ellos deben darle la autorización a mi representada de realizarlo.



"Todo reembolso debe ser autorizado por el mismo tribunal de los Estados Unidos ya que se encuentran dentro del Capítulo 11", señaló el representante, de acuerdo con la transcripción de la audiencia.



Cuestionada, Aeroméxico respondió que se trató de un error involuntario, ya que su representante no debió usar ese argumento.



"Se cometió un error (...) Obviamente eso que comentaron es totalmente erróneo", admitió.



El argumento ya no se usará en otro caso.



Sobre este caso, dijo que el reembolso no es posible porque el boleto se compró con tarifa no reembolsable, pero se ofrece un boleto para otro vuelo.



Añadió que sus clientes no son considerados acreedores ni son incluidos en su proceso de reestructura.



En la audiencia, el conciliador de Profeco pidió al representante de la aerolínea reconsiderar su postura con el argumento de que la prestación del servicio fue realizado en México y por lo tanto Aeroméxico debe sujetarse a la legislación nacional.



"Si vendió boletos debe ejecutarlos o reembolsarlos. Fue una pésima interpretación abusiva porque no hay medida (al amparo del Capítulo 11) que le impida cumplir con eso", dijo Rogelio Rodríguez, miembro de la Asociación Mexicana de Abogados en Derecho Aéreo y Espacial.



Asimismo, Aeroméxico sostuvo que las cancelaciones de vuelos obedecen a la pandemia y señaló que hay restricciones internacionales para viajes.



La empresa está ofreciendo vouchers para otro viaje únicamente con pago por diferencia tarifaria, dijo Christian Pastrana, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la aerolínea.



Agregó que la empresa puede reembolsar el costo del boleto, pero 12 meses después de que el cliente lo solicite y aplica sólo en determinados casos, no en aquellos con tarifa no reembolsable.