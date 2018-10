La ejecución del NAIM no se detendrá: EPN

Agencia

CIUDA DE MÉXICO.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que durante lo que resta de su administración no se suspenderán las obras del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

Durante su discurso como parte de la edición 2018 de la entrega de Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura y Tecnología e Innovación, Peña Nieto indicó que tampoco detonará las cláusulas de aceleración de pago por bonos emitidos por el proyecto de Texcoco.

También te puede interesar: Confirma AMLO construcción de pistas en Santa Lucía

"Durante la actual administración no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Texcoco", dijo.

#EnVivo "Durante la actual administración no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del #NAIM": @EPN pic.twitter.com/I1YTuskYns — Presidencia México (@PresidenciaMX) 29 de octubre de 2018

El presidente del país indicó que su gobierno será respetuoso de las decisiones que tome la administración entrante, y que corresponderá al gabinete del presidente de México electo, Andrés Manuel López Obrador, implementar los planes para las modificaciones correspondientes.

Esta mañana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía para construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, rehabilitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la terminal aérea de Toluca, informa josecardenas.com.

En conferencia de prensa en Hotel Four Points by Sheraton, en la colonia Roma, López Obrador aseguró que es totalmente viable construir esta obra en la Base Aérea de Santa Lucía y confirmó que la operación de los dos aeropuertos no representa ningún riesgo, y dio a conocer que tiene un dictamen de las autoridades francesas que avala el proyecto.