Afilia IMSS a mil 329 parejas gay

Dulce Soto

Agencia Reforma

Ciudad de México.-De febrero de 2014 a mayo de 2019, el Seguro Social ha afiliado en sus 35 delegaciones estatales a mil 329 parejas del mismo sexo, informó el IMSS.



Úrsula Sánchez Solano, encargada de la División de Transversalización de Igualdad del Instituto, explicó en un comunicado que fue en febrero de 2014 cuando se brindó acceso a matrimonios del mismo sexo al Seguro de Enfermedades y Maternidad.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se conmemora este 28 de junio, la funcionaria indicó que a través de la Coordinación de Igualdad y Género se han desarrollado acciones para atender en el IMSS a personas de la diversidad sexual y otros grupos sin excluir ni discriminar.

Un ejemplo es el taller "Herramientas para la Igualdad", dirigido a personal del instituto, con el que se sensibiliza en temas de género y diversidad sexual, detalló.



Además, se brindan elementos para fomentar un trato no discriminatorio entre compañeros y hacia la derechohabiencia.



Señaló que para el personal de nuevo ingreso el IMSS implementó los cursos de buen trato "SER IMSS" y "Actívate por los Derechos Humanos", a través de los cuales se hace especial énfasis en la no discriminación por preferencia sexual, condición de edad o salud, y se promueve el respeto a la diversidad con un trato cordial y amable.



También se incluyó en el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés un apartado sobre los valores relacionados con el buen trato, vocación, servicio, derechos humanos e igualdad, en el que se especifica la no discriminación por razones de orientación sexual.



Resaltó que el IMSS se ha pronunciado, además, por la cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, por lo que en el instituto se han implementado diferentes mecanismos de denuncia y de protección a quienes han sido discriminados o violentados.



Para fortalecer estas políticas, afirmó, el Seguro Social colabora estrechamente con instituciones como el Conapred, Inmujeres, la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.