Afirma AMLO que no habrá venganzas sobre Videgaray y se desmarca del caso

Emilio Muruaga Márquez y Antonio Baranda

MÉXICO.- En medio del posible enjuiciamiento a Luis Videgaray, el presidente López Obrador aseguró hoy que no habrá venganzas, pero tampoco impunidad.

"Yo sé que el juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorara o se enriqueciera... no tengo más elementos porque no me corresponde, es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial", expresó en su conferencia mañanera.

"Hay que esperar a que se resuelva este asunto, mi opinión es que se le dé curso a todas las denuncias, que no se fabriquen delitos, que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la Ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables.

"Hay que cuidar estos juicios sumarios, no adelantarnos, que los jueces sean los encargados de enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción, pero sí que no haya impunidad", acotó López Obrador.

Solo le corresponde a la FGR

De igual manera el mandatario federal se desmarcó del caso de Luis Videgaray, pues dijo que es un asunto que le corresponde solo a la FGR.

Finalmente, el presidente López Obrador invitó a que, si una persona es acusada de corrupción, se presente ante las autoridades correspondientes para demostrar su inocencia.