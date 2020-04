¿Conviene cambiar de Afore ahorita? Aquí te lo decimos

Ciudad de México.- Seguramente has leído noticias sobre las caídas en las bolsas de valores de todo el mundo, el desplome del precio del petróleo, así como el dólar en máximos históricos, entre otros indicadores.

Este comportamiento negativo es consecuencia, en gran medida, de la crisis global que se ha desencadenado debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Estos movimientos, que tendrán un fuerte impacto sobre la economía mundial, también han repercutido en el ahorro que 66.4 millones de mexicanos tienen en las Afore, las empresas que están encargadas de administrar ese "guardadito" para el momento del retiro.

Entre febrero y marzo pasados, el ahorro que se encuentra en las Afore tuvo una pérdida en su valor -fenómeno conocido como minusvalía-, el cual podemos definir como una disminución virtual del dinero, como consecuencia de las caídas en todos los instrumentos de inversión que existen actualmente en el mundo.

El duro golpe de la volatilidad. La información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) muestra que durante marzo, las 10 Afore que operan en México tuvieron una minusvalía superior a 156 mil millones de pesos, la cifra más alta desde que estas empresas entraron en operación, en 1997.

Algunos tips

Lo primero por hacer: no alarmarse. Ante el actual momento que se vive en el mundo y la incertidumbre respecto a cuánto va a durar, te recomendamos mantener la calma, no entrar en pánico y no realizar ningún movimiento en tu cuenta de Afore.

La explicación es muy sencilla: no hacer efectiva la pérdida. Considerando la minusvalía que tuvo tu dinero a lo largo de los últimos meses, si te cambias de Afore en este momento, la pérdida se convertirá en realidad, ya que al hacer el cambio de administradora se tendrá que tomar el saldo del dinero tal y como está en este momento, y al moverlo a otra Afore empezarán a contar desde esa cantidad, la cual asumirá el golpe por los movimientos del mercado.

Por lo tanto: paciencia. Si no se realiza ningún movimiento de inmediato, en los próximos meses se pueden empezar a recuperar las inversiones y tu dinero puede obtener un mayor valor desde el punto en que se encuentra actualmente en la Afore.

Dinero a utilizar dentro de varios años. Es importante tomar en cuenta que estos recursos se van a utilizar dentro de un tiempo considerable, al momento de tu retiro, y por eso lo mejor es que en este momento los mantengas sin ningún cambio. Es mejor esperar a que la economía se recupere y que empieces a obtener rendimientos de nueva cuenta.

¿Y si pierdo mi trabajo?

Lamentablemente, las actuales condiciones económicas generadas por la pandemia del Covid-19 provocarán que mucha gente se quede sin empleo, de manera que tienen derecho a recurrir al dinero en su Afore para aliviar el complicado momento que enfrentan sus finanzas.

¿Retirar recursos? Mismo caso que las minusvalías. Al retirar de tu Afore, la reducción se hará efectiva en el monto total de tu ahorro, además de que hacer un retiro por desempleo afectará tus semanas de cotización y tendrás que trabajar un poco más para reponer la cantidad que retiraste, o en el momento en que mejore la economía, es importante reponer esa suma.

Te recomendamos, en la medida de lo posible, no realizar tampoco un retiro por desempleo.

Situaciones imprevistas o urgencias presupuestales. Es importante recordar que hacer retiros de la cuenta de Afore es un recurso que se puede utilizar una vez cada cinco años y, ante las condiciones actuales de la economía, las autoridades permiten hacerlo en una sola exhibición.