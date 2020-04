¿Conviene que una empresa del estado administre las Afores? Aquí te lo decimos

Jessika Becerra Ortiz

Ciudad de México.- Desaparecer a las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) para que los recursos de pensión sean manejados por una entidad pública generaría una dinámica distinta a los intereses de los trabajadores, declaró Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

"Imaginemos que estos recursos fueran administrados por una empresa del Estado, por una Afore única administrada por un buró. No es trivial administrar una Afore, ni una Siefore, ustedes deben estar muy consientes de que administrar una Afore y una Siefore requiere una fuerte inversión en infraestructura, en tecnologías de la información, en sistemas contables y financieros, en sistemas para expertos en inversiones con capacidad excepcional para realizarlas", dijo el directivo.

El pasado martes, el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para que el Banco del Bienestar (antes Bansefi) se convierta en la Afore única que administre los recursos de pensión que hoy manejan las 10 Afores privadas.

Sin referirse específicamente a esta iniciativa, Vela planteó las desventajas de que esto sucediera.

"Esas decisiones de inversión de los trabajadores no podemos dejarlas en manos de una institución que esté sujeta a restricciones presupuestales que no pueda invertir en infraestructura física y tecnológica, que no pueda pagar salarios que puedan atraer a lo mejor de los especialistas financieros del País, para que los recursos de los trabajadores sean invertidos de la mejor manera posible en situaciones adecuadas de rendimiento y de riesgo", mencionó.

Antecedentes

"Pasarle esta responsabilidad a una institución pública sujeta a restricciones presupuestales en un contexto de austeridad que hoy requieren las finanzas públicas del País francamente sería poner en riesgo los recursos de los trabajadores", dijo en una videoconferencia que estuvo abierta al público en general.

También te puede interesar: Checa cuáles son los sectores de la construcción que van en caída libre

El funcionario agregó que, además, al estar vinculado el regulador con el regulado de una Afore única del Estado, inmediatamente surge un fenómeno que se le conoce como captura regulatoria, que significa que las decisiones que se toman son en función de intereses de otra naturaleza que no necesariamente coinciden con los intereses del trabajador.

"Por eso, existen y deben existir y van a seguir existiendo las Afores", insistió.

En el mismo evento, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), recordó que hace más de una década Bansefi estuvo a cargo de la Afore de la Red de la Gente, la cual quebró.

Por otra parte, Vela llamó a desarrollar el mercado de rentas vitalicias, ya que solo dos de las 102 aseguradoras que hay en el País ofrecen este producto.

Una renta vitalicia es un producto que los trabajadores que logren una pensión de Afore deberán comprar para recibir un flujo mensual desde que se pensionen hasta que fallezcan.

Dijo que actualmente una renta vitalicia no es un producto económico ni barato, por lo que se está tratando de diseñar un producto que sí lo sea, que sea competitivo y que d