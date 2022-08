Ahora en Baja California: incendian vehículos en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Sujetos armados prendieron fuego la tarde-noche de este viernes a unidades de transporte público en diferentes puntos de al menos tres de los principales municipios de Baja California: Tijuana, Mexicali y Ensenada.

"Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad", dijo la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olvera (Morena), en su cuenta de Twitter.

La mandataria dijo que ya hay detenidos por su responsabilidad en estos hechos violentos, sin dar más detalles hasta el momento. "Es importante mantener la calma, los mantendremos informados", añadió Ávila Olvera.

De manera extraoficial, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se confirmó que los incidentes violentos en toda la entidad, según la descripción de testigos, se trata de grupos de hombres armados, quienes amenazan a los conductores de los vehículos, los obligan a bajar junto con los usuarios, para luego arrojar gasolina e incendiarlo.

"Esto no es un asalto, simplemente vamos a incendiar la unidad", dijo a Foro TV un testigo de los hechos que estaba a bordo de una unidad de transporte que fue incendiada.

Dijo que los sujetos armados pararon la unidad, bajaron a los pasajeros y quemaron el vehículo.

Los hechos ocurren en una semana violenta en otros estados del país como Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, donde se registraron incendios de tiendas Oxxo, pizzerías, bloqueos por parte de sujetos armados.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el saldo de los hechos violentos fue de 11 muertos, mientras que en Jalisco fallecieron 3 personas, de acuerdo con fuentes oficiales.

Consulado de EU emite alerta por ataques en Baja California

Ante la ola de ataques en Baja California, el consulado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos , a través de redes sociales, que se refugien en lugar seguro.

De hecho, la alerta la emitió para sus empleados en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate.

1/2 The U.S. Consulate General Tijuana is aware of reports of multiple vehicle fires, roadblocks, and heavy police activity in Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada, and Tecate. U.S. government employees have been instructed to shelter in place until further notice. pic.twitter.com/oghBX1P7qX