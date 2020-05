Alcaldesa de Hermosillo confirma dar positivo a prueba de COVID-19

HERMOSILLO.- Celida López, Alcaldesa de Hermosillo, Sonora, informó que dio positivo a Covid-19 tras hacerse la prueba diagnóstica.



Hace unos momentos me informó amablemente la Gobernadora del Estado que el resultado mi prueba COVID-19 que realizó ISSSTESON es positivo. Atenderé los protocolos de resguardo. Y seguiré desde casa trabajando, cuídense mucho y protejan a sus familias 🙏🏼❤️

"Hace unos momentos, me informó amablemente la Gobernadora del Estado que el resultado mi prueba Covid-19, que realizó ISSSTESON, es positivo. Atenderé los protocolos de resguardo. Y seguiré desde casa trabajando, cuídense mucho y protejan a sus familias", escribió en su cuenta de Twitter.

La Alcaldesa agradeció los mensajes de apoyo que le han brindado y comentó que los síntomas que presenta son leves.



Buenos días ☀️ he recibido mensajes de apoyo de mucha gente, su buena vibra y el aprecio que me demuestran me da mucha fuerza. Estoy aislada en casa, tratando de cuidar a la familia. Mis síntomas son leves: cansancio y dolor de cabeza. Gracias por todo !!! 🙏🏼