Alcaldesa de Tecámac besa la mano de AMLO

La alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, fue la más reconocida en un evento liderado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño la invitó a pasar al centro del pódium y la política le besó la mano al jefe del ejecutivo federal.

La acción le mereció aún más aplausos a la originaria del pueblo de Santa María Ozumbilla.

La morenista agradeció el apoyo de su gente por besar la mano del mandatario.

Los mexiquenses que estuvieron en el templete, incluida la Gobernadora Delfina Gómez, reconocieron que la Cuarta Transformación no habría sido posible sin AMLO.

La presidenta municipal estudió la primaria y secundaria en las escuelas del pueblo.

Mientras que en la CDMX se recibió en la Licenciatura de Psicología.

El mandatario presumió ante los pobladores del municipio de Tecámac que el pueblo ya tiene aeropuerto.

En gira de trabajo para la supervisión de los Programas del Bienestar en el parque Ecológico, enalteció la obra.

"Ya no puede haber más crecimiento en lo que es la Ciudad de México porque está todo saturado y no hay servicios, y sobre todo no hay agua en el oriente de la Ciudad de México. Ya tienen su aeropuerto", dijo a los asistentes en referencia al Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles'.