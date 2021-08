Alcaldesa electa recibe amenazas por grupo delictivo “Unión Tepito”

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas señaló que en su demarcación implementarán una estrategia de seguridad para que La Unión Tepito no se reagrupe y señaló que un presunto integrante de ese grupo la amenazó ayer y refirió que cuenta con un audio al respecto.

"El día de ayer recibí un audio de parte de, supuestamente, de uno de los integrantes de La Unión Tepito, amenazándome, sin embargo, pues es algo que no me mueve en absoluto, aquí en Cuauhtémoc habrá orden y disciplina y no vamos a permitir que nos vengan a amedrentar, a los delincuentes se les trata como son, delincuentes", dijo en conferencia de prensa con los alcaldes de la oposición.

Lo anterior luego que EL UNIVERSAL publicara en su edición de este día que esta organización delictiva busca reagruparse en la capital. La fiscalía obtuvo conversaciones en donde se hace dicho señalamiento, incluso, se pide apoyo a un agente activo de la Policía de Investigación (PDI) quien presuntamente cuenta con una estructura para apoyar a este grupo.

"Por lo que a mi compete en la alcaldía Cuauhtémoc y es lo que hablamos esta mañana todos los alcaldes de oposición es que vamos a tener una estrategia en materia de seguridad para poder blindar cada una de nuestras demarcaciones… se va afrontar al crimen organizado", comentó.

Una serie de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina revelan que los integrantes de grupos delictivos asentados en el primer cuadro de la capital buscan crear un frente único que opere el control del narcomenudeo en la Ciudad.

¿La Unión Tepito?

La Unión Tepito, es un grupo criminal mexicano creado en el 2009, liderado por Edgar Valdez Villareal “La Barbie” dicho grupo se ha dedicado a la venta de estupefacientes, secuestro, extorsión y homicidio.

