Regaña alcaldesa a pobladores ¡Por sucios!

DURANGO.- Un colchón, neumáticos de auto y un sillón levantaron de las calles las autoridades del municipio de Gómez Palacio, Durango, durante estos días de fuertes lluvias que han provocado inundaciones a consecuencia, entre otras cosas, de la basura que la gente deja en la vía pública.

De acuerdo a Infobae, debido a esta situación, la alcadesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, regañó de manera muy peculiar a los ciudadanos que no contribuyen con las autoridades a mantener las calles limpias.

“Con gente tan sucia yo no puedo trabajar", reclamó la alcaldesa a vecinos de la colonia Fovissste que asistieron a un acto público.

"Sacamos de las alcantarillas 200 toneladas de basura", les dijo. Hasta un colchón, un sillón y llantas de coche, les dijo. "Ya nada más falta sacar a un cabrón de ahí de adentro", reclamó la presidenta municipal.

También les advirtió que la basura "no camina sola" y que si llega allí es porque la gente la tira.

“Eso sí, dijo, "luego van a exigirme a mí con 'unos huevos': es que mire el drenaje cómo está', pero ¿ustedes no se fijan cómo tiran la basura? No, no se vale, es de ciudadanos y gobierno, de la mano juntos porque la basura no camina", dijo.

El video del acto se esparció por las redes sociales y la alcaldesa se ganó el aplauso de usuarios que reconocieron la falta de responsabilidad de los ciudadanos.

La presidenta municipal, que ganó la elección como candidata del PRI, ha llamado la atención por sus particulares maneras de dirigirse a la gente y llamar su atención.