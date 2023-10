Alcaldesa pide investigar a cantantes de “corridos tumbados”

La presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, solicitó investigar las actividades de los cantantes y promotores de los denominados “narcocorridos”.

Argumentó que su solicitud se debe a que las amenazas en mantas sólo se han dirigido hacia ellos.

La alcaldesa agregó que los amenazados sólo dedican las canciones a un grupo delictivo.

"Las narcomantas sólo han sido para cantantes que se dedican a los narcocorridos", declaró.

Añadiendo "entonces, es importante para mí decir que tuvimos un concierto con 50 mil personas y hubo saldo blanco".

En conferencia de prensa la funcionaria garantizó la seguridad para cualquier concierto.

"No puedo controlar las manos de todos los ciudadanos de células criminales o no, que pongan mantas, pero es importante saber en qué andan los cantantes y los promotores, porque me he observado que ciertos cantantes sólo le cantan a un grupo delictivo, y entonces... ¿qué hay ahí dentro?"

"No es sólo la responsabilidad plenamente del Gobierno, sino de los cantantes y de los promotores, e investigarlos en qué están metidos", insistió.