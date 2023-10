Alcaldesa pide investigar artistas de corridos tumbados por lavado de dinero

Monserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, pidió investigar las actividades de los cantantes de narcocorridos, al justificar que las amenazas del crimen organizado sólo se han dirigido a ellos.

La funcionaria se refirió a los recientes casos de Peso Pluma y Fuerza Regida, así como a sus promotores, pudieran estar involucrados en lavado de dinero y nexos con el crimen.

Tras las amenazas en narcomantas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su insistencia para que los indaguen, la alcaldesa morenista señaló ambos artistas vendieron muy pocos boletos para sus conciertos.

Aunque estos justificaron que era por la colocación de las narcomantas en su contra.

"Me llama mucho la atención que Peso Pluma y Fuerza Regida solo vendieron entre 7 mil y 10 mil boletos, de un total de 33 mil, luego entonces habrá que poner el dedo en la llaga en cuanto a lavado de dinero, no digo que se dediquen a eso, pero sí pediría que se ponga el dedo en esta situación” "Otro tema que también llamó mi atención, es que estos dos artistas le cantan solo a un grupo criminal, luego entonces por qué la preferencia a un solo grupo, y no a otro, ¿tiene nexos con el crimen organizado? Porque me parece que es funesto para la ciudad que nos sigan haciendo esa mala fama”

"Estoy aquí para defender a esta ciudad", insistió la mandataria municipal.

Caballero aclaró que el ayuntamiento no ha evadido su responsabilidad, añadiendo que hay tres personas detenidas por las primeras narcomantas colocadas contra Peso Pluma.

"Hay algunas cosas que llamaron mi atención (tras la colocación de la narcomanta contra los artistas), no vamos a permitir que se siga desgastando el nombre de Tijuana, ahora los medios dicen que los artistas no pueden presentarse en esta ciudad", explicó.

"Pero sin mencionar el tipo de artistas, sea quien sea, Peso Pluma, Fuerza Regida, hoy por hoy se presentaron Pancho Barraza con 50 mil personas al aire libre, saldo blanco; Daddy Yankee, 33 mil personas, saldo blanco; las Ferias de Tijuana, 50 mil personas y no ha pasado nada"

La alcaldesa estuvo presente en una firma de convenio con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para el Sistema de Transporte en Tijuana.

La mandataria estatal optó por distanciarse de la petición de investigación por lavado de dinero.

"En Baja California se debe perseguir cualquier tipo de delito, no perseguimos artistas, perseguimos los actos delictivos, eso es lo que se persigue, en la cuestión de instalación de estas narcomantas pues que se investigue y quién pudiera estar detrás".

"No solo se canceló en Tijuana, en Los Ángeles, también en Estados Unidos, y otras partes de República Mexicana, no fue un tema particular del Municipio de Tijuana", justificó

Por su parte la fiscal María Elena Andrade señaló en la misma conferencia que hay tres personas detenidas por la colocación de narcomantas.

"Se inició la carpeta correspondiente, se encuentran vinculados a proceso, se abrió el plazo de investigación, obviamente ellos son los autores directos, sin embargo, el plazo de investigación judicializada lleva su cuerpo, para ver qué hay detrás de todo esto", mencionó.

Este 2 de octubre, una manta, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), amenazó al grupo Fuerza Regida, de California, Estados Unidos, que interpreta "corridos tumbados".

Mientras que, el 12 de septiembre se colocó una narcomanta contra Peso Pluma, para que no se presentara el 14 de octubre en el Estadio Caliente.

Tanto la agrupación como el cantante cancelaron sus presentaciones en Tijuana.

