Yo me quedo aquí y me vale lo que digan: Alito Moreno

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores reveló, como cada martes, un nuevo audio de Alejandro Moreno en el que se le escucha sostener una presunta plática con el dirigente del PAN, Marko Córtes, en la que asegura que se quedará hasta el 2024 en el PRI y decidiría la lista de candidaturas de ese año.

Durante la transmisión del programa “Martes del Jaguar” y a través de su cuenta oficial de Twitter, Sansores asegura que Moreno ya se quitó la máscara y señala que si así engaña a la gente de su partido, seguro lo hará con el pueblo.

En la conversación filtrada, Alito Moreno expresa que seguirá en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2024 y que tendrá tiempo para impulsar la lista de selección de candidatos para ese año, asimismo señala que no le importarán las críticas.