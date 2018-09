Fake News de "Robachicos" incrementa la psicosis en Morelos

Agencia

MÉXICO.- Ante el temor de sufrir un linchamiento, una familia acudió a las autoridades de Morelos para desmentir una noticia falsa que circula en la redes sociales, donde se acusa a un hombre de ‘robachicos’ y de tomar fotos a los niños.

Lo que hemos estado haciendo es monitorear las redes, tratar de reportar esos perfiles falsos que están compartiendo este tipo de información y sobre todo, también las páginas. Hay muchas páginas de supuestos medios de comunicación que también están generando este tipo de contenidos y que lo único que están ocasionando es beneficiar a una persona con los likes", dijo Dante Chávez García, de prevención del delito, indica el portal de noticias Excélsior.

En lo que va del año han logrado detectar y desactivar 60 perfiles falsos y 30 páginas que generan ‘fake news’. Morelos está entre los 10 estados que han emitido alerta por la propagación de información falsa.

Morelos está por desgracia en este número de 10 y eso es algo muy preocupante aquí en el Estado porque se está generando una sicosis, sabemos que por ejemplo el día de ayer también se organizaron ya en el municipio de Tepoztlán, los comités de vigilancia y si tiene unos comunicados un poquito graves, porque estamos hablando de un pueblo mágico que es un lugar muy representativo de Morelos", agregó Chávez.

Roberto Carranza Gómez, padre de familia, fue el viernes 24 de agosto a recoger a su hijo a la escuela, alguien le tomó una foto y la subió a las redes sociales donde lo acusan de vigilar espiar a los menores.

Eso de las redes, cualquier gente te conoce y es peligroso. Sobre todo por lo que ha pasado en otros estados que han quemado a personas. Soy temeroso, es más, no quiero ni salir, mi hijo me dice ‘papá no salgas mejor y aquí quédate’; entonces, es algo muy triste y además, muy delicado señalar a personas que no", dijo Carranza Gómez.

Su esposa, Irma Nieto Rodríguez dijo tener miedo por estas publicaciones, “por la sicosis que están haciendo y porque se están viendo casos en los que han estado matando gente inocente”.

El equipo cibernético de la Consejo Ciudadano comenzó a bajar todas las publicaciones que se hicieron contra la familia, pero el daño a su imagen es irreversible.