Alertan alza de ciberataques en México en este 2019

Ciudad de México.- México es uno de los países que reporta más ciberataques a nivel mundial con más del 82 por ciento de instituciones públicas y privadas afectadas, y con pérdidas económicas anuales estimadas en más de 8 mil millones de dólares, alertó Erika Mata, directora de la División de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

"Es muy importante que se colabore (gobierno y empresas) en prevención de fraudes, seguridad corporativa, sistemas de inteligencia, porque si no logramos la colaboración integral de instituciones públicas y privadas es difícil que estemos protegidos de ataques que han ido creciendo vertiginosamente de 2017 a la fecha", dijo durante la presentación del Tercer Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia 2019.

"Instituciones y ciudadanos somos las víctimas. Se requiere una cultura de la seguridad que contribuya a la colaboración, interdependencia y coordinación entre personas y organizaciones, de los sectores empresarial, gubernamental y la academia", indicó.

"Se trata de ofrecer información útil sobre riesgos emergentes, retos de la transformación digital, tendencias, buenas prácticas y experiencias en materia de Ciberseguridad e Inteligencia".

Adrián Acosta, oficial de Cibercrimen en la Oficina Regional de Interpol para América del Sur, advirtió que mientras el cibercrimen va en aumento, con ganancias de cientos de millones de dólares al año, la legislación en el mundo para castigar este delito está quedando corta.

"Entre los desafíos tenemos el robo a a través de métodos cibernéticos, el secuestro de información, no tenemos qué pensar que son individuos que atacan y roban como antes, sino que detrás de todo esto existe un crimen organizado real", dijo Acosta.

Secuestro de información, la modalidad más usada en los ciberataques en México

Alertó que actualmente es altamente usada la modalidad de secuestro de información, por la que delincuentes piden rescates, fraudes y robo de líneas telefónicas celulares.

"Ya existe un cambio de paradigma en la investigación, de ir a México a ver quién entra o quién sale, hoy eso ya no es posible, tenemos que investigar de otra forma, estos delitos ya no se investigan de la misma manera tradicional, las tecnologías van más rápido que la política y el marco legal en el mundo, existen crímenes que no se encuadran legalmente, las nuevas tecnologías y las sorprendentes invenciones pueden sobrepasarnos", expuso.

En conferencia magistral, Acosta advirtió que los fraudes electrónicos son cada vez más usuales por el crimen organizado, pues suplantan al CEO de una empresa o a los propios clientes.

"Lo que hace el crimen es comprometer el correo electrónico de las empresas, normalmente del proveedor, intervenir el correo electrónico, instalar un malware, y con esto van revisando los intercambios de información, cuando detectan que va a haber un tipo de pago o de cobranza lo que hacen es intervenir ese correo y se hacen pasar por el proveedor y le cambian la cuenta que se asignó para el pago para que sea depositado en otra el pago", alertó.

"La complejidad de este tipo de delitos, donde también se comete lavado dinero, es que el vendedor o proveedor de una mercancía está en un país, el comprador está en otro país, el banco en otro país, los criminales están en otro país y la evidencia en otro país, estamos buscando en la aplicación de la ley cómo investigar esto o resolver estos casos tan complejos", puntualizó.

El agente de la Interpol indicó que trabaja con los gobiernos para hacer más campañas de prevención y concientización sobre los ciberdelitos.

"Conocer los riesgos en la red nos permite estar preparados y de esta forma disminuir el número de víctimas", concluyó.

Marcos Polanco Velasco, director ejecutivo de Ciberseguridad e Innovación de SCITUM, coincidió en que las plataformas conectadas a internet son más propensas a la delincuencia, por lo que empresas y gobiernos deberán invertir más en ciberseguridad para evitar secuestros de información, fraudes, accesos no autorizados o robo de información.

Los objetivos más relevantes del Congreso, se dijo, son proporcionar un espacio para la discusión y divulgación de temas relacionados con ciberataques, con las últimas tendencias en prácticas de prevención, administración de riesgos y legalidad en materia de seguridad, y ciberseguridad e inteligencia.