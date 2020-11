Alertan por falta de protocolos anti covid en centros comerciales

Ciudad de México.- Termómetros que no funcionan, ausencia de controles en accesos, tapetes sanitizantes en mal estado y aglomeraciones de personas se observan en centros comerciales y supermercados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En un recorrido en diversos puntos, se constató que no se cumplen a cabalidad los lineamientos establecidos para estos negocios.



De acuerdo con las autoridades, las plazas deben contar con filtros de supervisión en los accesos para garantizar que las personas que ingresen no representen un riesgo potencial de contagio de Covid-19.



Entre las medidas se debe realizar un conteo de aforo, tomar la temperatura, proporcionar gel antibacterial, vigilar la sana distancia y uso de cubrebocas, colocar tapetes sanitizantes y cuestionar sobre síntomas a los clientes.

Según la OMS, la temperatura normal del cuerpo humano se encuentra entre los 36.5 y los 37 grados, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas, mayor a ese rango se considera febrícula o fiebre.



En una visita a Plaza Puerta Tlatelolco, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, se detectó que en las dos entradas principales, los vigilantes usaban termómetros digitales con fallas.



A las 13:30 horas se accedió al centro comercial por la entrada y el termómetro arrojó "Lo" en el primer intento.



-¿Qué significa?, se le preguntó al cuidador que hizo la medición apuntando a la frente.



"Que es demasiado baja su temperatura para ser leída", respondió.



En un segundo intento, marcó 36 grados centígrados. El siguiente ciudadano al que se midió la temperatura también marcó "Lo".



Al realizar el ejercicio en la entrada hacia la zona de cafeterías, la temperatura marcó 25 grados. Al ser cuestionado por la medición equívoca, el vigilante admitió que los aparatos estaban fallando.



Además, en este centro, los tapetes sanitizantes estaban secos y con polvo.



En otro punto, en la Bodega Aurrerá de Vallejo, ubicada en la colonia San Pedro Xalpa en Tlalnepantla, Estado de México, se notó que en la entrada no se toma la temperatura, ni se guarda la sana distancia.



Tampoco se lleva un conteo para medir el aforo y constatar que se cumple con la afluencia recomendada por las autoridades sanitarias, como se observó en otras plazas que utilizan un contador de mano.



"Considero que sí deberían medirla, cualquiera puede entrar con temperatura y no ser detectado. Y así no sabemos si tosen y es algo normal o la enfermedad", comentó Katia Vega, ama de casa.



En tanto, en Plaza Lindavista, en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, en menos de 30 minutos se obtuvieron grados diferentes en la temperatura.



En el acceso de la planta baja de estacionamiento dio 35 grados centígrados; en el gimnasio, a cinco minutos de distancia, el resultado fue de 36.5, y en el supermercado, con 20 minutos de diferencia fue de 37.



Estas fallas también son reprochadas en otras entidades, lo que ciudadanos acusan, incrementa el riesgo de contagio.



Germán Andrade Amador, personal de salud en Durango, alertó sobre irregularidades en la toma de temperatura al ingreso a comercios. El ciudadano subió a su cuenta de Twitter una lista de registro de temperatura en un centro comercial.



En la fotografía aparece la medida de ocho clientes, la más alta fue de 32.8 grados centígrados, y la más baja de 29.5. Además, señaló que el artefacto utilizado, es de uso industrial, con el que se miden estructuras.



"Toman la temperatura de forma errónea en todos los puntos solo para fingir que acatan las normas", opinó.



En tanto, la usuaria @Reveles_H indicó que acudió a la plaza Galerías en Zacatecas, donde, dijo, se dejó ingresar a una pareja con 38 grados de temperatura.



El usuario @GTKABAL, de Sonora, refirió que en la entidad las medidas están siendo ignoradas.



"En mi ciudad en @SamsClubMexico es de órale sírvase solo... uno hace todo y el aparato que toma temperatura a la altura del brazo. Al inicio hasta te limpiaban el carrito y ahora muchos entran sin siquiera agarrar gel antibacterial o tomarse la temperatura", expuso.