Romo, el moderado de la 4T; cuál fue su trayectoria y por qué salió

Ciudad de México.- Conoce la trayectoria de Alfonso Romo en el Gobierno de AMLO y las probables causas que lo llevaron a abandonar la 4T.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que Alfonso Romo dejaría la jefatura de la Oficina de la Presidencia luego de haber estado dos años en el cargo.

Sin embargo, aclaró que seguiría siendo su principal enlace de comunicación con el sector privado.

La renuncia de Romo se hace efectiva justo cuando el Gobierno federal alista un tercer acuerdo con la iniciativa privada para inversión conjunta en materia de infraestructura, la negociación sobre la reforma en materia de outsourcing, ajustes en el esquema de pensiones y cobro a la baja de comisiones de las Afores a trabajadores.

1.- Desacuerdos de AMLO con la IP

Fuentes comentaron que los desacuerdos del Presidente López Obrador con el sector privado sobre la estrategia en materia económica durante la pandemia habían generado un rompimiento que llevó a Romo a buscar su salida y dejar la Oficina de la Presidencia.

2.- AMLO le pidió esperar a diciembre

Las fuentes refirieron que López Obrador había aceptado la renuncia de Romo, pero le pidió esperar para dejar el cargo, de manera formal, hasta diciembre de este año.

3.- Roces con Urzúa y Toledo

Considerado como un enlace clave con el sector empresarial y con una posición moderada al interior del Gabinete, el empresario tuvo algunos roces con funcionarios federales como los ex Secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.

Alfonso Romo había sido señalado por Carlos Urzúa de tener conflictos de interés en el Gobierno, intentar apoderarse de las Secretarías de Hacienda y de Economía e imponer funcionarios en el SAT, Nafinsa y Bancomext.

4.- Posturas encontradas por glifosato

Alfonso Romo también expresó públicamente posturas encontradas con el propio Presidente, como ocurrió apenas el pasado 19 de noviembre cuando defendió el uso del glifosato como herbicida y de las semillas transgénicas, luego de que el Mandatario federal ordenó prohibir su uso en los cultivos vinculados con el sector público.

Esta fue su trayectoria en la 4T

Alfonso Romo no sólo se desempeñaba como Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, sino que, a través de un decreto presidencial, había sido nombrado coordinador del Gabinete Económico en enero de 2020.

La participación de Romo había sido clave para el Gobierno, ya que ha participado en el diálogo con empresas nacionales y extranjeras para renegociar los términos de los contratos de gasoductos.

Organizó diversos encuentros con los empresarios más ricos del País, pertenecientes a todos los sectores, incluido el llamado Grupo Monterrey, así como acercamientos con empresarios de los 32 estados del país e inversionistas internacionales.

A partir del 18 de febrero del 2019, el empresario también había quedado al frente de la coordinación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

Cinco declaraciones polémicas

"El único sector en el que hemos tenido problemas de diálogo, de comunicación, ha sido en el sector energético, a pesar de que el Presidente ha tenido lineamientos muy claros".

"Me preocupa porque si (en) algo no hemos logrado resultados es el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no va haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí".

"Necesitamos crecer, tenemos muchos pobres, tenemos un abandono del medio ambiente. Si no entusiasmamos a México a invertir no vamos a cumplir nada, y si no hay crecimiento se va dificultar el éxito de la 4T".

"No hay recursos que alcancen para investigación básica. Yo en el corto plazo prefiero comprar tecnologías ya probadas que desarrollar nuevas".

“Ni harto ni decepcionado, confío mucho en el Presidente López Obrador. La gran misión es el lema de la campaña: Juntos haremos historia”