México: Alianza Federalista exige a AMLO no “sacar tajada” de la vacuna contra Covid-19 (VIDEO)

Ciudad Victoria.- La Alianza Federalista enviará una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para demandar transparencia y una estrategia nacional en la distribución y aplicación de las vacunas contra Covid-19, sin que se saque provecho político.

"A ninguno de nosotros esta pandemia cayó como anillo al dedo para afianzar un proyecto personal o partidista, queremos saber qué nos toca hacer y cómo vamos a involucrar a la sociedad, transparencia", establece la misiva que leyó el mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista.

"No se vale sacar tajada de la angustia y de la desesperación de las personas, no aceptamos que personas de nuestros estados deban esperar más de 18 meses (para la vacunación)"

Afirmó que, desde el inicio de la pandemia, los estados de la Alianza han desplegado el mayor esfuerzo para contener la expansión de contagios, cuidar la salud de la población y aminorar el impacto.

Rueda de prensa posterior a la reunión de los gobernadores miembros de la #AlianzaFederalista, en donde se trató el tema de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 https://t.co/s0D5JXSTxv — Alianza Federalista (@AFederalista) December 16, 2020

Ante ello, demandó condiciones justas, equitativas y responsables para que nadie saque provecho de la cura a una enfermedad que ha causado miles de muertes.

"Inmunizar es un deber público que no debe subordinarse al interés político o de coyuntura", expuso.

La Alianza también llamó a no centralizar la compra de vacuna

"No aceptamos que no se informe cuándo y en qué condiciones tendremos acceso a la vacuna, un tema que no admite la descalificación", señaló.

Es inaceptable que las personas de nuestros estados tengan que esperar 18 meses para la vacuna. Exhortamos al @GobiernoMx coordinar un plan estratégico eficaz e incluyente. #PorUnMexicoVacunado pic.twitter.com/2w2kBudqt0 — Alianza Federalista (@AFederalista) December 16, 2020

Los 10 gobernadores exhortaron a una estrategia nacional incluyente y de cooperación a través del Consejo de Salubridad.

La carta concluye con: "presidente, déjese ayudar".

García Cabeza de Vaca indicó que los estados necesitan saber cómo se desarrollará el plan nacional de vacunación para estar preparados, por eso quieren conocer cuándo llegará la vacuna, cuántas, en qué condición, entre otras.

Acordamos fortalecer las medidas preventivas de contagios por #COVID19 durante la temporada invernal y las festividades decembrinas, a fin de evitar brotes masivos de la enfermedad. Asimismo invitamos a la población a no confiarse y mantener estas medidas. pic.twitter.com/wc7p4V1m64 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) December 16, 2020

Además pidió a la Federación que dé más informes, transparencia y reglas claras para la aplicación y almacenamiento de la vacuna contra el covid-19, así como el tiempo en el que los estados, además de Coahuila y la Ciudad de México, podrán acceder a las dosis.