Almagro no es la OEA, es sólo el Secretario General: Ebrard

Isabella González

Ciudad de México.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no es la organización, aseveró el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"Almagro no es la OEA. La OEA es una organización más grande que él. Él sólo es el secretario general, a veces se le olvida, pero él sólo es el secretario de la organización", afirmó el Canciller mexicano cuestionado por medios de comunicación.

Rechazó que estén interviniendo en asuntos internos de Bolivia luego que así lo acusó el representante de ese país en la OEA.

Afirmó que México pidió a la Organización de los Estados Americanos que se aclaren los cuestionamientos que se le han hecho al informe de la Misión de Observación Electoral del organismo que acusó que hubo fraude en las elecciones presidenciales en Bolivia en octubre pasado.

Tras la publicación del informe, el Ejército boliviano pidió la renuncia del entonces Presidente Evo Morales.

"No es porque México lo plantee, sino que debieran aclararlo en cualquier caso", señaló Ebrard.

"El asunto no es baladí, es un asunto mayor, es decir, que yo recuerde no ha habido ningún estudio de esa importancia o de esa naturaleza que ponga en entredicho una resolución de un informe de la OEA, yo no recuerdo ningún caso, creo que es el primero", agregó.

Hace una semana, la misión permanente de México ante la OEA envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, para solicitarle una respuesta por escrito donde se aclaren las discrepancias entre el análisis contenido en el estudio realizado por dos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y publicado por The Washington Post el jueves pasado, y el análisis de la Misión de Observación Electoral de la Organización.

El estudio estadístico de los expertos Jack R. Williams y John Curiel señala que no había razones para que la OEA determinara que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia en octubre del año pasado.