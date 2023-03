Alumnas de la UNAM protestan por casos de acoso

Alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron ayer en el campus de la Facultad de Medicina para exigir que autoridades respondan a los casos de acoso y violencia de género que, aseguran, han sido denunciados, pero ignorados.

Algunas mujeres vestidas de negro y con el rostro cubierto usaron un altavoz y mostraron retratos de los presuntos agresores, quienes entre ellos destacaban alumnos y profesores.

"¡Alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!", "¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista!", fueron algunos de los gritos.

"¡La UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas!", "¡Medicina no me cuida, me cuidan mis amigas!".