Alcanza México récord de ambientalistas asesinados

Abel Vázquez Barrera

Ciudad de México.- México alcanzó su cifra más alta de ambientalistas asesinados el año pasado, apunta la organización Global Witness.

Según el informe "Defender el Mañana", 18 defensores del medio ambiente y el territorio fueron silenciados durante el 2019, cuatro más que en 2018.

Global Witness destacó el caso de Otilia Martínez Cruz, indígena tarahumara que fue encontrada sin vida junto a su hijo de 20 años, Gregorio Chaparro Cruz, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

NEW: Last year, 212 Land and #EnvironmentDefenders were murdered whilst defending their homes, their land and the environment against climate-wrecking projects. 2019 was the deadliest year on record. https://t.co/9kI8wpPyPH pic.twitter.com/oOqaLCMyt1

De acuerdo con el reporte, asesinos contratados por taladores ilegales les dispararon a los Cruz como represalia por defender el bosque contra la deforestación.

En América Latina, México pasó de ser el cuarto país más mortífero para los ambientalistas en 2018 a ser el tercero en 2019, detrás de Colombia y Brasil.

Incluso con la pandemia del Covid-19, en lo que va del año han sido asesinados 10 defensores, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Raúl Hernández y Homero Gómez, protectores del hábitat de la mariposa monarca en Michoacán, están entre los activistas asesinados en 2020. Antes de su muerte, recibieron amenazas por parte del crimen organizado para detener sus actividades en contra de la tala ilegal.

NEW @Global_Witness report shows land & #EnvironmentDefenders made vital wins in the fight to protect global climate despite facing record levels of attacks.



More activists killed than ever, with over half in just 2 countries: #Colombia & the #Philippineshttps://t.co/0ezr3KoitX pic.twitter.com/vQVz5TFbmu