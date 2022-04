Esta mañana, Mario Escobar el padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, localizada sin vida el pasado viernes 22 de abril. Denunció que ha recibido numerosas llamadas para amenazarlo de muerte. Aunque dijo desconocer quién lo amenaza, afirmó que no tiene miedo.

A través de entrevistas para los medios de comunicación locales, expresó que si es necesario para encontrar la verdad sobre qué pasó con su hija, irá a la Laguna de Labradores, donde sepultó a Debanhi, pues aseguró que la bóveda tiene lugar para tres personas.

Lo anterior, surgió tras acudir justo a su esposa, Dolores Bazaldúa, para recoger documentos (los cuales se presume se trate del segundo peritaje) sobre el caso de su hija y prometió hablar más al salir, también con relación a la necropsia que mandó hacer con un perito externo.

A continuación te dejamos el video con las declaraciones de Mario Escobar.

"No me importa que me estén amenazando de muerte, voy a seguir investigando": papá de #Debanhi



