Checa por qué “Amenazas a López Obrador” es tendencia en redes sociales

Ciudad de México.- Diversas reacciones en las redes sociales generó una columna del periodista Raymundo Riva Palacio publicada hoy en El Financiero que habla de las supuestas amenazas del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

En el texto menciona que en la capital del país pasó desapercibido el episodio, pero en Tamaulipas se volvió el gran tema en las redes sociales desde el viernes: la amenaza del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera del jueves en Reynosa.

Y es que tras la visita del presidente de México, a Tamaulipas el pasado viernes, se hizo notar las diferencias en la conferencia del mandatario desde Reynosa, entre el jefe del Ejecutivo y el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca.

Cabeza de Vaca ofreció un discurso durante la vista del AMLO, donde asegura “entre líneas” que amenazó al presidente López Obrador, tal como lo menciona el columnista Riva Palacios, a través de un mensaje cifrado.

El viernes García Cabeza de Vaca mencionó, a raíz de las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra, que todo se trataba de una estrategia de sus adversarios que intentaban de desprestigiar a su gobierno, debido a las elecciones que se aproximan en 2021.

“Aquí en Tamaulipas, Presidente, nos jugamos todos los días la vida”, dijo García Cabeza de Vaca. “Pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan allá muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno. Quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vidas”, agregó.

García Cabeza de Vaca prosiguió dirigiéndose a Andrés Manuel que se encontraba detrás de él y mirándolo a los ojos dijo:

“Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente y a la política. La política no puede ni debe ser así”, lo que interpretó el columnista como un ataque personal a AMLO.

De inmediato "Amenazas a López Obrador" causó revuelo en Twitter convirtiendo la columna de Riva Palacio en una tendencia destacada, donde los usuarios dividieron su opinión entre las supuestas amenazas al presidente.

Aquí algunas reacciones:

Amenazas a López Obrador el Narcobernador Cabeza de Vaca no tiene el respaldo de su ciudadanos, ya se vió en la visita de AMLO, además los políticos panistas no creo tengan los webos para apoyarlo cuando esta siendo investigado en EUA. Es perro q ladra y no muerde.