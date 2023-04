AMLO no acudirá a la condecoración de Poniatowska en el Senado

Para evitar agresiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ir al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska porque los legisladores de oposición podrían humillarlo.

El mandatario federal afirmó que en ese tipo de actos hay agresiones a la investidura presidencial.

"Elenita es excepcional, no creo (ir), ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones, están enojados, entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme al respeto, humillarme y tengo que cuidar la autoridad, eso les daría gusto a los adversarios, potentados, corruptos, a los que quieren vernos como Colonia y no aceptan que somos un país independiente, hay que cuidarnos y cuidar la investidura presidencial.