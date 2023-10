AMLO acusa a Claudia Zavala de alterar sus palabras sobre Xóchitl

‘No tenemos ninguna notificación, pero ya pasó, desde el primer día denunciamos aquí que esto es lo más importante, esta tribuna pública, esta conferencia, de que habían manipulado lo que había dicho, de manera burda y que con esa manipulación nos sancionaron, pero no es esa persona nada más, son sus jefes, nada más que los de abajo pagan los platos rotos, yo creo que fue la consejera (Claudia Zavala), esa señora, con todo mi respeto, ni modo que ella no se dio cuenta que estaban manipulando mi dicho, pero ya pasó’.

‘Y seguimos adelante, informando, y qué bueno que no han censurado a esta mañanera porque entonces sí nos quedamos en estado de indefensión, desde luego estamos acostumbrados a luchar, tendríamos que dar conferencia no a las 7, sino a las 2 de la mañana, ¿no?, o en la noche, a las 11 de la noche, las 12, pero no, afortunadamente vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica y garantizar el derecho del pueblo a la información’.

La semana pasada, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE determinó suspender provisionalmente al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Manuel Alberto Cruz Martínez, por alterar citas textuales del Presidente Andrés Manuel López Obrador con las que se determinó que cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con el OIC, la suspensión se ordena por un presunto abuso de funciones, al modificar las palabras del Presidente en dos acuerdos.

El 2 de agosto, el INE determinó que López Obrador cometió violencia política en razón de género contra Gálvez, al considerar que sus dichos agreden a la aspirante presidencial, por lo que le ordenó suspenderlo.

En respuesta, el Mandatario y Morena aseguraron que las citas textuales estaban alteradas.

Ante esto, el OIC realizó una investigación, en la que determinó que el personal de la Unidad sí alteró las citas textuales del Presidente López Obrador.

Con información de Reforma