AMLO acusa a la ONU de “inventar” datos sobre desaparecidos

Luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalará que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún organismo internacional va a poner a su gobierno en el banquillo de los acusados y que inventan datos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que el organismo mundial no tiene toda la información y que no están actuando con apego a la verdad, pues afirmó que si su gobierno está actuando con legalidad y con humanismo "¿Qué pueden hacer? Nada, inventar".

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el organismo internacional no tiene toda la información y que no están actuando con apego a la verdad.

Aseguró que ya no es el tiempo de cuando se usaba al Ejército para reprimir y para matar a heridos como se hacía, dijo, en el sexenio de Felipe Calderón.