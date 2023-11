AMLO acusa de politiquería a caravana de damnificados por el huracán ‘Otis’

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de politiquera la caravana de damnificados que salió de Acapulco para exigir recursos por la devastación del huracán "Otis".

El mandatario dijo que hay presupuesto sin límites para atender a la población afectada en el puerto, así como otras zonas de Guerrero, pero políticos de Oposición usan el tema con fines políticos.

"Pues es que es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos con preferencia a la gente más pobre, necesitada, hay libertad para que todo mundo se exprese, pero hay mucho oportunismo, politiquería, muchos de los que vienen en la marcha son de los partidos que están en contra de nosotros” .

Agregó que no debería haber modificaciones al presupuesto de 2024 para contemplar más dinero por los daños del fenómeno meteorológico.