AMLO acusa de 'prepotentes' a manifestantes en defensa de la SCJN

Luego de que un grupo de manifestantes marcharan ayer en defensa de la SCJN, el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusó de prepotentes.

"Pues yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas, hay que respetar eso.