AMLO acusa a Salinas Pliego de campaña en contra por cobro de impuestos

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador dijo que el dueño de TV Azteca, empresario Ricardo Salinas Pliego, tiene una campaña contra él porque está enojado por el cobro de impuestos.

López Obrador aseguró que quiere cobrar impuestos a Salinas Pliego, pero no pelearse con él.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que el empresario incluso ha abierto los micrófonos para que le “mienten la madre”.

"Todo esto ha generado malestar en Ricardo, lo entiendo, no voy yo a pelearme con él, es cosa de entender mi situación, no puedo quedarme callado, ser omiso, menos cómplice, me van a decir otros '¿por qué a mí sí me cobras y a él no?'" , expresó AMLO.

"No solo me lo podría decir el señor Fernández, de Oxxo, que pagó 12 mil millones, o Televisa, cuando su acuerdo con Univisión, que pagó como 10 mil millones, sino cualquier contribuyente, '¿para qué me pides pagar si los de arriba no pagan?', por eso el enojo, a eso lo atribuyo, puedo estar equivocado" .