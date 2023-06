AMLO admite ejecución extrajudicial en caso de militares en Tamaulipas

Tras haber salido a la luz el video y luego de 21 días de que ocurrió el hecho, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador admitió que hubo ajusticiamiento por parte de elementos militares en contra de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

"Sí, me informaron (del video) y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables” , aseveró el presidente durante su conferencia de prensa matutina.