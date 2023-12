AMLO advierte que hay 'cosas muy raras' en caso Ayotzinapa

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que está encontrando "cosas muy raras" en el caso Ayotzinapa, pues dijo que puede probar que los asesores de los padres de los 43 normalistas desaparecidos ayudaron para que declarantes torturados salieran libres.

"Yo estoy ahora a cargo de la investigación, pues es parte de mi profesión, me dedico a investigar, siempre me he dedicado a investigar y ahora con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa me metí, me estoy metiendo a ver todo, declaraciones de detenidos, los torturados y me estoy encontrando con cosas raras, muy raras”. "O sea porque está enmarañado todo el asunto, se habló del pacto del silencio, pero hay más que eso con el propósito de que no se conocieran los hechos (bueno eso es lo que yo supongo) que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis" , comentó López Obrador.

🔴A dos meses de dar a conocer que dirige la investigación del caso #Ayotzinapa, @lopezobrador acusó al @CentroProdh de participar en la liberación de presuntos responsables de la desaparición de los normalistas: pic.twitter.com/XcljyyDQY7 — Animal Político (@Pajaropolitico) December 14, 2023

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reveló que los asesores de los padres de los 43 normalistas le reclamaron cuando se liberaron las órdenes de aprehensión contra el ex Procurador Jesús Murillo Karam y contra Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal.

"Pero, lo que me llamó mucho la atención es que (como a todos les consta) detienen a supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes y crearon la llamada "Verdad Histórica", que eso está descartado, todo eso fue un invento, hasta ahí está bien" .

"Pero, hay dos cosas que me llaman la atención. Una: cómo es que los del PRO (que son defensores de los derechos humanos, pero además que están asesorando a los padres de los muchachos) no exigían o no pedían (sobre todo sus abogados) que se castigara a quienes inventaron la llamada 'Verdad Histórica'. ¿Por qué andaba tan campante tanto tiempo el Procurador Murillo Karam? Y sí, lo de Tomás Zerón.

"Si ellos se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta 'Verdad Histórica', ¿por qué se callaban (los abogados)? Y lo que más me llamó la atención es que cuando se toma la decisión de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detienen a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo me reclaman que se habían hecho mal las cosas" , declaró.

#ConferenciaPresidente. Revela @lopezobrador_ que varios de los acusados por la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa fueron torturados y por esta razón fueron liberados. Y sus abogados defensores fueron los mismos del Centro Pro que han asesorado a los padres de familia… pic.twitter.com/hxOKVg5Qea — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 14, 2023

López Obrador mencionó que los defensores de derechos humanos que piden justicia por Ayotzinapa coadyuvaron para que los torturados salieran libres.

"Esa es una, pero hay otra peor. Resulta que los detenidos originalmente, algunos (si no es que todos) son torturados, bueno y declaran. Como son torturados, dicen 'sí participé algunos y pasó esto y esto' y declaran. Incluso, algunos no torturados sí declararon, pero después alegan o argumentan en su defensa de que fueron torturados. Y los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia para los jóvenes llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres, todos libres cuando hay evidencias de que sí habían participado” . "Pero, la sentencia para dejarlos libres la hacen asesores de derechos humanos, no es una sentencia hecha por abogados, sino toda la argumentación tiene que ver con derechos humanos. Y el juez, magistrado, les da 10 días de plazo para que presenten las pruebas con el protocolo de Estambul de que no habían sido torturados, porque si no la presentaba en 10 días los dejaba en libertad, y los dejan en libertad" , señaló.

El titular del Ejecutivo federal anunció que mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, tendrá una reunión con los padres de los 43 para que se enteren de que los que dejaron libres a los involucrados en la desaparición de sus hijos fueron los defensores de derechos humanos que los están asesorando.

"Lo que quiero es que los padres sepan todo esto que les estoy diciendo, los padres no saben de que la sentencia que dejó libres a quienes participaron (porque eso sí lo puedo probar- en la desaparición de los jóvenes -al menos algunos) tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también supuestamente los están asesorando a ellos", añadió.

Con información de Reforma.