AMLO demostrará que el aeropuerto de Felipe Ángeles está 40 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión e informó que no dormirá el próximo domingo en el nuevo hotel que se construyó dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pues informó que no está certificado y afirmó que dormirá en Palacio Nacional para demostrar que se hará 40 minutos del Zócalo al nuevo complejo aeroportuario.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que el lunes se levantará a las 4:00 de la mañana, para salir una hora después de Palacio Nacional y encabezar, ya en el AIFA, a las 6:00 horas la reunión del gabinete de seguridad federal, y posteriormente, la conferencia mañanera y la inauguración del aeropuerto.

"Ya no me voy a ir a dormir allá, no porque no esté terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente, además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana… no, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00 para estar como a las 6:00 allá. Entonces me voy a quedar aquí, allá nos vamos a ver a las 7:00, va haber la conferencia y yo voy a estar a las 6:00 en la reunión de seguridad".