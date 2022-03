Felipe Ángeles está “al 100”: AMLO sobre la entrega del aeropuerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encuentra “al 100”, asimismo aseguró que los aviones pueden despegar y arribar las 24 horas.

Durante la conferencia de prensa matutina, la cual tuvo lugar en Santa Lucía, lugar donde está construido el nuevo aeropuerto, destacó que solo es cuestión de que las aerolíneas aumenten sus operaciones.

“Pueden bajar aviones las 24 horas, despegar y arribar, con sistemas modernos de radar, es cuestión nada más que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes”, dijo el mandatario.

Asimismo afirmó que la construcción está concluida y se ha cumplido con la misión.

“Yo pienso que está al 100 el Aeropuerto, completamente concluido” expresó López Obrador.

Además, el titular del ejecutivo recordó que las personas pueden llegar desde cualquier zona de la Ciudad de México y del Estado de México al AIFA.

“Ya se puede llegar al aeropuerto desde cualquier parte de la CDMX, ya pueden llegar millones y, dicho sea de paso, para ubicarnos porque luego es como si viviéramos en una burbuja, como nosotros tenemos un nivel económico, pensamos que así es la vida, es nuestra esfera (…) y no, son 18 millones de habitantes en la gran Ciudad de México”, informó López Obrador.

“Misión cumplida” AMLO celebra la entrega de AIFA

El mandatario cerró la conferencia de prensa matutina con la frase “misión cumplida": López Obrador destacó que esta terminal aérea era muy necesaria porque vendrá a resolver el problema de saturación que padece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y recordó que hace muchos años no se realizaba un aeropuerto de esta magnitud en el país.

El presidente pidió que se mostraran en pantalla las portadas de los diarios de este lunes para ver si se había publicado la noticia de la entrada en operación del AIFA.

"Y no es porque seamos nosotros, es que ¿Desde cuándo no se hace un aeropuerto en la Ciudad? Pues no pudieron en el gobierno del presidente (Ernesto) Zedillo, no pudieron en el gobierno del presidente (Vicente) Fox, no pudieron en el gobierno del presidente (Felipe) Calderón, no pudieron en el gobierno del presidente (Enrique) Peña. Es hasta ahora, sí es noticia, sí es nota", remarcó.

Señaló que es cuestión de hacer la historia de por qué no habían logrado las anteriores administraciones "terminar una obra como esta".

