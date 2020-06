AMLO: No me hago la prueba de COVID-19 porque no tengo los síntomas

MÉXICO.- Tras ser cuestionado sobre si se realizó la prueba para detectar Covid-19, luego que Zoé Robledo, director del IMSS, dio positivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se hace el examen, porque no presenta síntomas y que sigue las recomendaciones sanitarias.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien, me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, los actos muy poca gente, solo medios, y los compañeros que van de comunicación social", señaló en conferencia.