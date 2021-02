AMLO afirma que vacunación contra Covid-19 es voluntaria y sin riesgo

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a adultos mayores que la vacuna contra Covid-19 es voluntaria y no está condicionada, pero llamó a aplicársela para su protección pues no representa ningún riesgo.

"Es voluntario todo, como repito nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, convencer, persuadir, informar, orientar, concientizar, no imponer nada. Decirle a los adultos mayores del país que es importante que se vacunen y que no hay riesgos", señaló en conferencia mañanera de este lunes.

“Que, pues todos fuimos vacunados, los mayores, porque se avanzó mucho, sobre todo en los años 60 del siglo pasado, desde finales de los años 50, 60, entonces nos vacunaron desde niños, los adultos mayores pues muchos fueron ya vacunados, ya saben cómo, se acuerdan de las reacciones que provocan a veces las vacunas pero es lo mismo que antes, está demostrado que estas vacunas no son un peligro".

Pide a la ONU no acaparar fármacos

Tras señalar que los gobiernos que producen las vacunas contra el Covid-19 se las "guardan", el mandatario federal pidió a la ONU convocar a una reunión urgente para implementar un mecanismo que concentre los fármacos y los ofrezca a los países.



"Los gobiernos que producen las vacunas se las guardan, por ejemplo Pfizer, todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos, nosotros la vacuna de Pfizer la recibimos de Bélgica y tuvimos que hablar con la Unión Europea, porque no querían que saliera de Europa".



"La ONU tiene que convocar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de las vacunas, porque hay muchos países que no tienen acceso, vacunas, y que se apure el mecanismo que se creó a propuesta de una resolución de México para que la ONU concentrara vacunas de todas las farmacéuticas y las ofrezca a todos los países", señaló en conferencia mañanera.

