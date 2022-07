"¡Es indigno!", AMLO reprueba cateo a casa de ‘Alito’ Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “indigno” los actos que se realizaron en el cateo del día de ayer, en la casa de Alejandro Moreno mejor conocido como “Alito”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aprovechó el espacio para reprobar la manera en que la Fiscalía de Campeche llevó a cabo la orden judicial.

López Obrador señaló que a pesar de que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no es “santo de su devoción”, no está de acuerdo con el procedimiento.

“Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI (Alejandro Moreno). Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, declaró.

El presidente expresó su inconformidad por la forma en que la Fiscalía de Campeche hizo el cateo en la residencia del líder del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno.



"No estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático". pic.twitter.com/AoPg8bKE6u — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 5, 2022

El titular del ejecutivo recordó cuando entraron a grabar la casa del expresidente de Bolivia, Evo Morales, acto degradante con pintas racistas, según López Obrador.

Retomando el tema de “Alito” Moreno, el presidente de México aseveró que el acto judicial se debió llevar a cabo sin “la propaganda”, y aclaró que no está defendiendo al funcionario, pero si apunta que esos comportamientos ya no deben prevalecer.

Cateo a casa de Alito Moreno

La mañana de este lunes, la Fiscalía de Campeche cateó la “lujosa mansión” del dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

A través de redes sociales circuló un video que despertó el asombro de algunos simpatizantes de la cuarta transformación (4T), esta revisión se llevó a cabo en medio de los polémicos audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien en semanas pasadas interpuso una demanda ante la Fiscalía de la República en contra de Moreno por enriquecimiento ilícito.