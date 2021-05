AMLO ‘juega’ y añade suspenso al caso Ayotzinapa

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el expediente que recibió de Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa, es un de una persona detenida en ese país, vinculada a la desaparición de los estudiantes normalistas en 2014.

"Es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a la desaparición de los estudiantes, no sabemos si es responsable o no, no quiero prejuzgar".