AMLO insiste en vender avión presidencial

CIUDAD DE MEXICO.- Aun cuando expertos aseguran que vender el avión presidencial es mal negocio, Andrés Manuel López Obrador insistió en la venta de la aeronave y se la ofrecerá a jefes de Estado y magnates con un plus: quien se quede con ese avión será parte de la historia.

De acuerdo con vanguardia.com,"si es negocio o no es negocios eso no, imagínese si vamos a estar pagando por mantener estos aviones, y si se venden, pues ya se ahorra todo el gasto de operaciones y mantenimiento. Voy a hablar con presidentes si es necesario, con Primeros Ministros y jefes de Estado. Qué tal si les importa el avión presidencial y otras aeronaves. Además, lleva un plus, porque el que se quede con ese avión ya es parte de la historia", expresó.

En conferencia de prensa, en la casa de transición, López Obrador aclaró que aún no entran en los detalles de la venta del avión presidencial, pero estará en contacto también con fábricas, con la Boeing y otras empresas de aviones para conocer a quién le interesa la aeronave.

Expertos indican que la venta del avión presidencial es un mal negocio porque su precio ha caído y sugieren conservarlo los 15 años del contrato de arrendamiento. El avión tiene nueve años de antigüedad,porque salió de fábrica en 2009 y considerando que una aeronave se deprecia entre 5% y 8% cada año, ahora puede tener un valor de 120.2 millones de dólares, de acuerdo con un vendedor de aviones privados.

Como se configuró para uso del gobierno, todo ese equipamiento se va a perder porque no tiene valor para una aerolínea comercial, por lo que se puede vender por 30% de su costo original. El avión presidencial no sería la única nave que AMLO estaría dispuesto a vender, ya que en su plan de austeridad contempla la venta de todas las aeronaves ejecutivas. La flota está compuesta por el Boeing 787-8, un Gulfstream G550, dos Gulfstream G150 y dos helicópteros Eurocopter EC225, conocidos como Súper Puma 225.