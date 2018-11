Próximo gobierno no perseguirá a ex funcionarios corruptos

Agencia

MÉXICO.- El próximo gobierno no perseguirá a presuntos responsables de actos de corrupción que los hayan cometido en las anteriores administraciones, aseguró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado tras el acto conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana, López Obrador afirmó que se trata de un punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía a ex funcionarios que presuntamente habían cometido actos de corrupción, informó el portal de noticias Excélsior.

''Es un perdón, sí, es un perdón. Así, es lo que se está planteando. Es decirle al pueblo de México: punto final. Que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción de impunidad, que se acabe l etapa antipopular entreguista y se inicie una etapa nueva”, planteó el presidente electo.

López Obrador recalcó que perseguir a presuntos ex funcionarios corruptos crearía condiciones de discusión en el país que él no considera adecuadas.

“He venido sosteniendo desde la campaña que nosotros no apostemos a la persecución, no es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”, enfatizó Lopez Obrador.

Añadió que las cárceles no serían suficientes para encarcelar a todos los que han cometido actos de corrupción y sostuvo que de ejecutar esa política tendría que empezar por “los de más arriba”.

Recalcó que no se trata de truncar procesos judiciales ya abiertos por la actual administración, los cuales, insistió deben seguir su curso legal.

“No es darle la orden al poder judicial, al poder legislativo, que son poderes independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción.

Todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver”, recalcó el tabasqueño.

En el acto conmemorativo del Aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente electo colocó una ofrenda floral en la estela en honor a Francisco I. Madero y a José María Pino Suarez a espalda del Archivo General de La Nación.

Claudia Sheinbaum fue la única oradora del acto protocolario.

López Obrador estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutierrez Müller, y de su gabinete.